فن ومشاهير

كارمن سليمان وزوجها يحتفلان بعيد ابنهما

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Patricia 0 تبليغ

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Jan 15, 2020

احتفلت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد بعيد ميلاد ابنهما “زين” الثاني.

ونشرت كارمن وزوجها بعض الصور من أجواء عيد الميلاد.

كارمن ومصطفى تزوجا في نوفمبر 2016 ودائماً ما يعبران عن حبهما لبعضهما ان من خلال صورهما الرومانسية أو تعليقاتهما المليئة برسائل الحب والدعم لبعضهما.

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نذكر ان آخر اعمال كارمن سليمان كليب “بصاتك” الذي أطلقته على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية ايقاعية رومانسية، كلمات سامي علي، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز. والكليب من إخراج أمير الرواني.

أطلت كارمن في الكليب بعدة لوكات مميزة وجميلة. وكان لافتاً ظهور زوج كارمن الملحن مصطفى جاد في الكليب بعدة مقتطفات طريفة.

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