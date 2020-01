شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. الفنان العالمى لويس كابالدى ضيفا على مسرح "المجاز" فى الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان العالمي لويس كابالدي بعد غدا الجمعة أولى حفلاته فى دولة الإمارات العربية المتحدة على خشبة مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة في الشارقة، ضمن الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز"، ويقدم كابالدي لجمهوره في الإمارات باقةً منتقاة من أغانيه التي تنتمي إلى موسيقى السول، حيث سيقدم أغنيته الشهيرة (Someone You Loved)، التي تجاوزت عدد مشاهداتها على اليوتيوب 75 مليون مشاهدة، وتربّعت على رأس قائمة الأغاني الفردية في المملكة المتحدة.

وسيُطرِب الفنان، ذو الأصول الأسكتلندية/الإيطالية، مُحبيه بباقةٍ من أغانيه التي أطلقها ضمن ألبومه الأول (Divinely Uninspired to a Hellish Extent)، الذي حصل على الأسطوانة الذهبية بعد أسبوعين من إطلاقه في شهر مايو الماضي، وتصدّر المركز الأول لقائمة أشهر الألبومات البريطانية لمدة ستة أسابيع.

Advertisements

وقال كابالدي "متحمس جدا لحفلتي الأولى في الإمارات ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" التي تقام في الشارقة.. لن أجد مكانا أفضل من مسرح المجاز لأقدم أعمالي الفنية والأغاني المفضلة لمعجبي، مثل (Someone You Loved) و(Bruises) و(Before You Go)".

وبدأت مسيرة كابالدي مبكراً، حيث تعلم العزف على آلة الجيتار والطبول، وهو في الثانية من عمره، وانطلق في مسيرته المهنية الموسيقية رسميا وهو ابن 17 عاما.