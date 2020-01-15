شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى معلنا عودة مسرحية "3 أيام فى الساحل": العصابة رجعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج مجدى الهوارى، عودة عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للكوميديان الكبير محمد هنيدى ابتداء من الجمعة القادمة 17 يناير، ونشر "الهوارى" صورة تجمعه بنجوم المسرحية، وعلق قائلا: "العصابة رجعت ..3 أيام في الساحل???????? مستنيانكم يوم الجمعه والسبت ١٧/١٨يناير"، وأكد مجدى الهوارى فى وقت سابق أنه حقق أهم تحدى فى حياته فى عام 2019، وهو نجاحه فى القيام بعودة النجومية إلى المسرح بعد سنوات من الغياب عنه.



مجدى الهوارى يعلن عودة 3 ايام فى الساحل

يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" للنجم محمد هنيدي، شاركت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية في ثاني عروضها بالمملكة، وذلك لمدة 4 أيام، من 17 لـ 20 أكتوبر الجاري، وبناء على طلب الجمهور السعودى، تقُرر مد عروض المسرحية بعد تحقيق أعلى إيراد في أول ليلة من عرضها بالوطن العربي.

ويشارك في المسرحية عدد من فنانى الكوميديا منهم: بيومي فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسن.

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مسرحية 3 ايام فى الساحل

وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.

كما شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره ومتابعيه على إنستجرام، بصورة أيضًا من أمام الكعبة المشرفة استشرافا بالعام الجديد، حيث أدى مناسك العمرة، وكتب في تعليقه على الصورة: "عام كله سعادة علي الجميع.. خير بداية للعام الجديد من أرض خير البرية سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. اللهم تقبل".

كما أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته الكبيرة بنجاح أول ليلة للمسرحية الكوميدية الاستعراضية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، التى انطلق أولى عروضها ، على مسرح الأميرة نورا، فى المملكة العربية السعودية، ونشر مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مجموعة صور من العرض، مصحوبا بتعليق :"الحمد لله والشكر لله عندي كلام كتير هقوله في المشروع ده .. وناس كتير هشكرها كتيير في المشروع ده ..بس هشكر ربنا ونام دلوقتي علشان بقالي تلات شهور منمتش".