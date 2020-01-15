هل تحل ” نسرين طافش ” بديلا لنانسي عجرم في ذا فويس كيدز ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 05:55 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة انباءا عن اختيار الفنانة ” نسرين طافش ” ضمن لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ” ذا فويس كيدز ” بديلا للفنانة ” نانسي عجرم ” التي تنشغل في الوقت الحالي بقضية زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” بعد واقعة اقتحام شخص لمنزلهما بغرض السرقة والذي لقى مصرعه على يد زوجها إثر تبادل لإطلاق النار .

وخرجت نسرين طافش للتعليق على تلك الأخبار بطريقة ساخرة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” ونفي مشاركتها في ذا فويس كيدز وأن ما يتردد لا أساس له من الصحة .

فكتبت في تغريدتها : ” لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات إفريقيا وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة ” .