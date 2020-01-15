كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 05:55 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا بدا في كلماته ما تشعر به من حزن في الوقت الحالي عقب إعلانها مؤخرا انفصالها عن زوجها المخرج المصري ” طارق العريان ” .
فكتبت أصالة : ” حين يصل الألم صميم الروح ويعبث بها .. والذهول يغلف القلب بورق رقيق من حديد لم تصقل أطرافه .. وحين يغسلنا الدمع تارة وتارة أخرى كالزجاج يسكن العين ولاينكسر ” .
وتابعت : ” حين لايصبح للعتاب معنى .. وحين ندخل النفق الذي لانرى نهاية له .. هنا ورغم الألم غصبا عنا نختار .. فإن تمسكت الروح بالألم وصممت القلب المحب لاينبض ولايبقى إن لم يكن شامخ ” .
ثم ختمت أصالة منشورها بالترويج لأغنيتها الجديدة ” شامخ ” التي طرحتها مؤخرا .. الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد ومن ألحان عبد العزيز المعني وتوزيع منتصر محمد علي .
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