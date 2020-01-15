فتاة تكتب في امتحانها عن أحمد حلمي.. وهكذا كانت ردّة فعله!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 05:55 مساءً - علّق الممثل المصري ​أحمد حلمي​ على تعليق احدى متابعاته والتي كشفت فيه انها كتبت عنه مقطع عن شخصيته في امتحان اللغة الإنكليزية قائلة: “جالي النهاردة في امتحان الإنكليزي برغراف عن شخص مشهور كتبت عن أحمد حلمي”.

بدوره مازحها حلمي على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :”وملقتيش غير امتحان الإنكليزي”، في اشارة منه الى عدم اتقانه اللغة الإنكليزية.الجدير ذكره ان أحمد حلمي كان قد هنّأ مؤخرا زوجته الممثلة منى زكي بعد طرح الإعلان الدعائي الأول لفيلمها الجديد “الصندوق الأسود”.