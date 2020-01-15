تطور يقلب الموازين.. توجيه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت القاضية غادة عون، النائب العام اللبناني، تهمة القتل العمد إلى زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، وذلك في قضية مقتل شاب تسلل لمنزل الفنانة اللبنانية على يد زوجها.

وجاء هذا القرار استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر”، وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

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وقال محامي زوج نانسي، غابي جرمانوس، في بيان رسمي: “لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس”.

وأضاف “من الطبيعي أيضاً أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني”.

واختتم كلامه، قائلا: “إن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.