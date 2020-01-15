لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الإعلامية المصرية لبنى عسل لموقف محرج على الهواء، خلال تقديمها برنامجها “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”.
الإعلامية المصرية كادت أن تسقط من على الكرسي، وذلك عقب حدوث خلل مفاجئ به، فضحكت واعتذرت للمشاهدين عما حدث، ثم استكملت الفقرة الإخبارية من جديد.
ولبنى عسل إعلامية مصرية ولدت بقرية غزالة الخيس مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، بدأت العمل الإعلامي بتليفزيون القناة “الرابعة”” المحلية وهي خاصة بمدن القناة، وقدمت بها برامج عديدة.
ورغم أن بدايتها لم تكن لافتة للنظر ، حيث عملت من قبل في برامج لم تحقق نجاحا كبيرا سواء علي قناة «المحور»، أو علي القناة الرابعة المحلية، فإنها فاجأت الجميع من خلال عملها في برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض علي قناة «الحياة»، والذي كانت تقدمه بالاشتراك مع المذيع شريف عامر والان تقدمه منفردة بعد أن غادر المذيع شريف عامر إلى قناة إم بي سي مصر.
وكانت الإعلامية المصرية لبنى عسل قد احتفلت بزفافها عام 2013، ورزقت بمولودها الأول، والذي أطلقت عليه اسم «عبد الرحمن» عام 2014، ورزقت بمولودها الثاني عام 2016.
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