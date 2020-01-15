أحمد حاتم يشارك أحمد شيبة في دويتو «موتور قلبى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة من تسجيل دويتو غنائي مع الفنان أحمد حاتم، يحمل عنوان “موتور قلبي”، وهو من كلمات أحمد حاتم، وألحان محمد على، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وتسجيل وميكس وماستر أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر رمضان 2020.

وعلى جانب أخر، طرح شيبة مؤخراً تتر مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ويتم عرض مسلسل على قناة cbc.

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وتدور أحداث مسلسل “الأخ الكبير”، في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث

وينتمي مسلسل “الأخ الكبير”، لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل “الأخ الكبير”.

كما يستعد أيضا شيبة لتسجيل أغنيتين الأولى من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، والثانية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسن دنيا، ومن المقرر أن يتم تسجيل أغانى بالأيام المقبلة.