رقصة راشد الماجد في سمرات شتاء الرياض التي أشعلت السوشال ميديا

الأربعاء 15 يناير 2020

راشد الماجد

انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان راشد الماجد، وهو يغني ويرقص على أنغام أغنيته سألنا عنك، في حفله الأخير في سمرات شتاء الرياض.



وظهر في المقطع وهو يرقص على أنغام أغنياته محدثاً ضجة كبيرة في أوساط الجمهور.

ولفت أيضاً أنظار عدد كبير جداً من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات انستقرام حيث حقق على أحدها أكثر من 67 ألف مشاهدة.

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ويشار إلى أن الفنان قدم خلال الحفل عدداً من أشهر أغنياته مثل "تخيل" و"يسألوني" و"رجاوي" و"الحل الصعب" و"بترجعين" و"مسافر في سما النسيان" و"الله كريم" و"يا شوق".

يذكر أن الفعالية أقيمت في منتزه الثمامة البري في محمية الملك خالد وشارك فيها أيضاً كل من الفنان الكويتي نبيل شعيل والفنانة الإماراتية شمة حمدان.

وعلى وقع الأغنية تحمس راشد الماجد مع أنغام الموسيقى وترك عوده ووقف يتراقص مع استمرار الفرقة الموسيقية في العزف وهو ما قابله الجمهور بالتصفيق .

وأمتع راشد الماجد الجمهور بعدد من الأغاني خلال الحفل ومنها: “تذكرين، أنا الأبيض، أشقر على أشقر، خذ راحتك، تفنن، أبشر من عيوني، شرطان الذهب، يا ابو فهد، ما عندهم ذمة”، كما أدى أغنية “سرى ليلي سرى” لطلال مداح.