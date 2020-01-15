مريم حسين تثير الجدل بتعليقها الغريب عن محمد رمضان بعد لقائهما في دبي

الأربعاء 15 يناير 2020

الفنانةمريم حسين

أثارت الفنانة مريم حسين حالة جدل بسبب تصريحها الغريب الذي أطلقته، بعد لقائها بالفنان محمد رمضان لأول مرة في كواليس حفله الذي أقامه مع الفنان سعد المجرد.



مريم حسين تحدثت عن محمد رمضان خلال لقاء سريع أجرته في برنامج "The Insider بالعربي"، كشفت أنها حرصت على مقابلته في كواليس حفله في دبي الذي حضرته.

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وأبدت مريم حسين سعادتها الكبيرة بلقاء محمد رمضان لأول مرة قائلة عن انطباعها عنه: " أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريبا".

وأضافت مريم حسين أنها تحب أغاني محمد رمضان وتحديداً أغنية "انساي" الذي يشاركه فيها سعد المجرد وأغنية "نمبر وان"، مشيرة إلى أن أمراً جيداً أن يغني الفنان أغنية تعبر عن نفسه قائلة: " حلو الواحد لما يتكلم عن نفسه في أغنياته .. فيه ناس بينتقدوه ليش انت قاعد تتكلم وتقول أنا نمبر وان أنا الإمبراطور .. عادي أنا أقول عن نفسي أنا الملكة".

من جهة أخرى، واجهت مريم حسين اتهاماً بالشماتة في طلاق الفنانة أصالة بعد ظهورها في فيديو وهي تبكي على أغنيتها "ذاك الغبي"، إلا أنها بررت دموعها بتأثرها من كلمات الأخيرة، مضيفة أن الخيانة أمر صعب وأن كل الرجال خائنين، لهذا فهي مع الرجل أن يخون زوجته ولكن دون أن تعرف، فعليه أن يكون ذكياً في إخفاء الأمر.

حديث مريم حسين عن الخيانة فتح النار عليها، فهاجمها البعض مؤكدين لها أن ليس كل الرجالة يخونون زوجاتهم كما تظن، فهناك من يتقي الله ولا يفعل هذه الفعلة المشينة.