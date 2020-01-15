أصالة: القلب المُحبّ لا ينبض ولا يبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ

الأربعاء 15 يناير 2020

المطربة السوريةاصالة

في أول اعتراف منها بارتباط طرح أغنيتها الجديدة "شامخ" بأحداث انفصالها عن المخرج طارق العريان، نشرت المطربة السورية اصالة رسالة حزينة أخرى أكدت فيها أن الألم وصل صميم الروح، والذهول لا يزال يغلف القلب ولكن قلبها لا زال شامخا.



أصالة نشرت صورة حزينة من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولا ينكسر، حين لا يصبح للعتاب معنى، وحين ندخل النّفق الّذي لا نرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لا ينبض ولا يبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ.

وطلبت اصالة من جمهورها مشاهدة كليب "شامخ" من جديد الذي حقق مشاهدات أكثر من 3.5 مليون في أقل من أسبوع، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي.

يذكر أن أصالة أكدت في تصريحات صحافية عقب انتهاء حفلها الخيري لصالح مريضات السرطان أنها توقعت تحقيق كليب "شامخ" مشاهدة عالية لأنه الأكثر جرأة لها في الأداء التمثيلي، وقللت من أهمية العثور على تشابه بين كليب "شامخ" و كليب Dear Society للنجمة العالمية ماديسون بير وبين أدائها التمثيلي وأداء النجمة بيللي أيليش وردت قائلة: إذا في تشابه بيضايق ولا ما بيضايق؟

Advertisements

وأوضحت أصالة أن الألبوم القادم لها ستكون جميع أغانيه باللهجة الخليجية، وعن سر ظهورها بإطلالة نحيفة ولوك جديد علقت أصالة بابتسامة شديدة قائلة: انا ضعفانة.. دايت إلهي"، وعن بكائها أثناء تصوير كليبها وحفلها الأخيرين، قالت: انا عموما بحب اعيط، انا مش واحدة دمعتها عزيزة، أنا بعز المشاعر بضحك كتير ببكي كتير بحب الأشياء هذه فبكيت كتير.

ورفضت أصالة الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية واسرار انفصالها عن طارق العريان وقامت بإنهاء المؤتمر الصحفي فور تلقيها سؤال من أحد الصحفيين عن طلاقها.

وقدمت أصالة حفلها الغنائي الأول بعد إعلان طلاقها من المخرج طارق العريان، وبدت طوال الحفل متماسكة، وغازلت جمهورها مؤكدة أنه الوحيد الذي يستحق لقب "حبيب" الآن، وأشارت إلى أنها اختارت تقديم أغانيها الرومانسية أولا "لتخلص منها سريعا"، وقالت أن النصف الثاني من قائمة الأغاني يخصها ويعبر عنها!!

أصالة قدمت الحفل بعنوان "بعشق حياتي" واختارت اطلالة باللون الوردي لتتوافق مع الهدف الخيري للحفل إذ تم تخصيص أرباحه بالكامل لصالح مرضى سرطان الثدي، وقالت لجمهورها لا تتخيلوا كم كنت محتاجة أن أغني إليكم اليوم، أحتاج للغناء وسط جمهور فوق ما تتصوروا، لأني بحس أن هذا هو العالم الوحيد الذي أتمكن فيه من رسم كل أحلامي ومشاعري، وقدمت بعدها أغنية "مبقاش أنا" بتأثر واضح من الحضور الذين استكملوا غناء الأغنية وسط تشجيع من اصالة التي صمتت تماما.

وخلال الحفل قدمت أصالة مجموعة من أبرز وأشهر أغانيها، وداعبت الجمهور بعد أول أغنية قدمتها "بين إيديك" قائلة إنها وضعت في البداية كل أغاني الحب الرومانسية لكي تخلص منها سريعا ووضعت في النصف الثاني قائمة الأغاني التي تحتاجها قائلة "دي الأغاني تبعي"!! علشان متقولوش نكدت عليكم من البداية

وأثناء تقديمها أغنية "مرة واحد حب واحدة" توقفت في منتصف الأغنية وطلبت من الجمهور أن يغني معها وقالت لهم "اضحكوا انتوا مش بتضحكوا ليه أنا نفسي أضحك.