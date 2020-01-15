هل تم تأجيل "العربجي" كرمى لـ ديمة قندلفت؟

الأربعاء 15 يناير 2020

النجمة السوريةديمة قندلفت

انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الأخبار عن نية شركة " غولدن لاين " تأجيل تصوير مسلسل البيئة الشامية " العربجي " للكاتب عثمان جحى والمخرج سمير حسين وذلك حتى يتسنى لها ضمان مشاركة النجمة السورية ديمة قندلفت في المسلسل والتي تنشغل حالياً بالتحضير للجزء الرابع من مسلسل " الهيبة " للمخرج سامر البرقاوي وإنتاج شركة " الصباح إخوان" .

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وبحسب تصريحات صحفيه من مصادر موثوقة على صلة بالعمل فإن ديمة لم تكن مرشحة لأداء أحد أدوار العمل إطلاقاً وهي غير موجودة أصلاً .

من جهة أخرى فقد علمنا أن قرار إنتاج المسلسل يترنح بين أخذ ورد حيث أن الشركة المنتجة لم تتخذ قرارها النهائي بهذا الخصوص بعد .

وكانت ديمة قندلفت قد اكتفت بالجزء الرابع من مسلسل الهيبة بينما اعتذرت عن المشاركة بأعمال أخرى.