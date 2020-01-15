شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم تأجيل "العربجي" كرمى لـ ديمة قندلفت؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
النجمة السوريةديمة قندلفت
انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الأخبار عن نية شركة " غولدن لاين " تأجيل تصوير مسلسل البيئة الشامية " العربجي " للكاتب عثمان جحى والمخرج سمير حسين وذلك حتى يتسنى لها ضمان مشاركة النجمة السورية ديمة قندلفت في المسلسل والتي تنشغل حالياً بالتحضير للجزء الرابع من مسلسل " الهيبة " للمخرج سامر البرقاوي وإنتاج شركة " الصباح إخوان" .
وبحسب تصريحات صحفيه من مصادر موثوقة على صلة بالعمل فإن ديمة لم تكن مرشحة لأداء أحد أدوار العمل إطلاقاً وهي غير موجودة أصلاً .
من جهة أخرى فقد علمنا أن قرار إنتاج المسلسل يترنح بين أخذ ورد حيث أن الشركة المنتجة لم تتخذ قرارها النهائي بهذا الخصوص بعد .
وكانت ديمة قندلفت قد اكتفت بالجزء الرابع من مسلسل الهيبة بينما اعتذرت عن المشاركة بأعمال أخرى.
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