القاضية غادة عون تصدر قراراً جديداً لصالح زوج نانسي عجرم وإحالة الملف الى خانة “القتل دفاعاً عن النفس”

متابعة بتجـــــــــرد: ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل على الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم وذلك بالمواد 547/229، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وصنفت القاضية حادثة قتله للص دخل إلى منزله بموجب المادة 573 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 229 وهذا يعني بحسب القانون أن الملف وضع بخانة “القتل دفاعاً عن النفس”.

وبعد قراءة المادة 229 يتبين أنها تتحدث عن الدفاع عن النفس وليس القتل العمد، حيث تقول المادة حرفياً: “لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسميا محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبً والخطر”، بما معناه ان الدكتور الهاشم أُجبر على القتل للدفاع عن نفسه وعائلته وبالتالي لن يُعاقب على ما فعل، وبالتالي يكون الحكم الذي أصدرته القاضية عون لصالح الدكتور فادي الهاشم وليس تجريماً له”.

بدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم غابي جرمانوس بياناً اشار خلاله انه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان “مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس”.