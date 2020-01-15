يارا: “أرتكبت أكبر غلط”

Jan 15, 2020 اطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “ارتكبت” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب. وأيضاً صدرت على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة. الأغنية رومانسية وتقول كلماتها: أرتكبت..أكبر غلط… لما تركته يبتعد… عني أنا… وبينت الرضا… كنت أقول إن الهوى… لابد يرجع صاحبه… لكنه قسى … ومنى أكتفى… أحيان الظروف.. ما تكون فى حقنا منصفه… Advertisements الأغنية درامية هادئة، مع كلمات تحاكي الوجدان والحب والألم بصوت يارا الساحر وبإحساسها الجذّاب. الأغنية كلمات وألحان “يوم”، توزيع Jezo، مكساج وماستر علي الأمير، وتريات سعيد كمال وجيتارات شريف فهمي. آخر حفلات يارا منذ أيام حيث تألقت حضوراً وغناءً بحفل فني ضمن مهرجان “الرياض للعود” في السعودية، واختارت لهذه المناسبة فستاناً أحمر اللون رائع وقدمت خلال السهرة مجموعة من الاغنيات المميزة.







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