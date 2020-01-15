صدمة بعد وفاة نجم العشق الممنوع.. والسبب هذا المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صُدم الوسط الفني التركي بوفاة الفنان رجب اكتوغ نجم مسلسل "العشق الممنوع" والذي حقق جماهيرية كبيرة منذ عرضه قبل ما يقارب الـ10 سنوات إلى يومنا هذا في تركيا والوطن العربي وعدد من الدول الأخرى.

وأعلنت الصحف التركية يوم أمس الثلاثاء وفاة اكتوغ 65 عاما، بعد معاناة من مرض الانسداد الرئوي لسنوات طويلة، وجسد اكتوغ شخصية حلمي أونال في العمل.

كما شارك الفنان الراحل في بطولة عدد من الأعمال الشهيرة من أبرزها "وادي الذئاب"، و"الفراشات الزرقاء"، وبالإضافة لكونه ممثلا ناجحا أصدر الفنان الراحل 3 ألبومات غنائية في مسيرته الفنية حققت نجاحا كبيرا.

ونعته الفنانة التركية بيرن سات والتي شاركت في مسلسل العشق الممنوع، عبر حسابها في إنستغرام ناشرة صورة له معبرة عن حزنها وأسفها لوفاته.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من جنازة الفنان الراحل تكشف عن تواجد الفنان التركي كيفانش تاتلينوغ في الجنازة، وبدت عليه علامات الحزن واضحة بشكل كبير.

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واستذكر الجمهور أعمال الفنان الراحل، ناشرين مقاطع وصورا من أعماله، مُشيدين بموهبته الكبيرة، كما أثنى عدد كبير منهم على وفاء تاتلينوغ وحرصه على التواجد في جنازة الفنان الراحل لا سيما أن العمل انتهى منذ سنوات طويلة؛ ما يدل على أصالة أخلاق تالتينوغ بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مسلسل العشق الممنوع من بطولة بيرين سات، وهازال كايا، والفنان كيفانش تالتينوغ، استطاع تحقيق نجاح جماهيري كبير منذ عرضه للمرة الأولى حتى يومنا هذا، وكان المسلسل بداية نجومية عدد من الممثلين المشاركين فيه، بالإضافة إلى بداية انتشار الدراما التركية إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى أبرزها نور وسنوات الضياع.

وما زال مسلسل العشق الممنوع يحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا ويحظى بشعبية مميزة، حتى أنه تم ترجمته ودبلجته إلى عدد من اللغات وعرضه بعدد من الدول العربية والأوروبية.

وانتشرت قبل فترة أخبار عن نية صناع العمل إنتاج فيلم عن قصة المسلسل وذلك من أجل استغلال النجاح الكبير الذي حققه المسلسل إلى أن هذه الأخبار لم يتم تأكيدها بأي شكل رسمي.