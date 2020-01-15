وزيرة الثقافة تكرم الفنان علي الحجار لحصوله على جائزة السلطان قابوس

تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الفنان علي الحجار بمناسبة حصوله على جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي كأول فنان مصري ينالها، وذلك في الثامنة مساء غدا الخميس 16 يناير على المسرح الكبير.

ويقدم الحجار خلال الحفل، مجموعة من أعماله الشهيرة بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف منها عارفة ، مسألة مبدأ ، زى الهوى ، المال والبنون ، انا كنت عيدك ، لما الشتاء يدق البيبان ، من غير ما تتكلمى ، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة ، انكسر جوانا شيء ، فى قلب الليل ، ريشة ، على قد ما حبينا ، بانواراما وطنية ، الى جانب عمله الجديد دويتو بضحك من قلبى وغيرها.

من المعروف، أن على الحجار تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ، ونشأ في عائلة فنية وتأثر بوالده المطرب والملحن إبراهيم الحجار الذي تعلم منه اصول الموسيقى العربية كما تعلم تجويد القرآن الكريم من جده المنشد الديني علي الحجار ، واعتمد في الأزهر الشريف كمقرئ ومجود للقرآن الكريم ليصبح بذلك أول مطرب مصري يحصل علي هذا التقدير.

بدأ مشواره الفني عام 1977بعد أن اكتشفه الموسيقار بليغ حمدي حيث لحن له أغنية على قد ما حبينا والتي تمثل بداية ظهوره على الساحة الفنية ثم جاءت انطلاقته الحقيقية عقب تعرفه على الشاعر صلاح جاهين الذي منحه فرصة غناء المجموعة الكاملة للرباعيات بألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوي.

و برز الحجار في غناء مقدمات ونهايات المسلسلات التلفزيونية التي حولها من

مجرد مقطوعات موسيقية صامته إلى أغنيات تعكس ملامح المسلسل ومن أشهرها الأيام ، أبو العلا البشري ، الشهد والدموع ، هارون الرشيد ، حدائق الشيطان وغيرها .

أجاد التمثيل أيضاً وقدم عددا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منها مسلسلات ياسين وبهية ، الوقف ، بوابة الحلواني وأفلام المغنواتى ، انياب ، الفتى الشرير بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها ليلة من ألف ليلة ،نوار الخير ، عيال تجنن ورصاصه في القلب.



نال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والتكريمات حيث حصل على جائزتين من مهرجانين للمسرح في كلاً من ايطاليا وألمانيا عام 2006 ، جائزة أفضل مطرب لعام 2006 من مهرجان شرم الشيخ للفيديو كليب عن أغنيه الليل يا ناس، كما تم تكريمه من مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية في نفس العام عن مجمل أعماله بالإضافة إلى جائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي ويعد أول فنان مصري يحصل عليها .

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

علي الحجار يبدع على مسرح "أوبرا»' جامعة مصر

علي الحجار يطرح أغنيته المصورة الجديدة "اللي اشترى" عبر يوتيوب