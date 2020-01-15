جورج وسوف يعتلي المسرح بعد شائعة وفاته ويفرح جمهوره

أعلن الفنان جورج وسوف عن إحياء أول حفلة غنائية له في قطر، وذلك بعد أن شارك في بعض الحفلات في سوريا بمناسبة الأعياد المجيدة.

وكتبت صفحته الرسمية أنّه سيحيي حفلة استثنائية في قطر، وذلك في أحد الفنادق يوم 10 شباط المقبل.

إشارة الى أنّ الخبر أفرح متابعيه، خصوصاً أنّ شائعات انتشرت عن تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

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