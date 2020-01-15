خالد الصاوي يتعاقد على بطولة فيلم "أنف وثلاثة عيون"

القاهرة - لايف ستايل
تعاقد الفنان خالد الصاوي، على فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وذلك من إنتاج Lagoonie Film Production وArt Factory، من المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.
واختار الصاوي رواية "أنف وثلاث عيون"، لتكون عمله السينمائي القادم، والذي سيبدأ تحضيراته النهائية مع مخرجه المنتظر الإعلان عنه خلال أيام.
رواية "أنف وثلاث عيون" تم تقديمها في فيلم سينمائي، عن قصة لإحسان عبدالقدوس، عام 1972 وأخرجه حسين كمال، وحصل على جائزة الإخراج في المهرجان القومي، وكان من بطولة ماجدة، نجلاء فتحي، محمود ياسين، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدي أحمد.
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