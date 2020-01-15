مايا دياب تشارك في أسبوع الغضب في لبنان

غرّدت النجمة اللبنانية مايا دياب متضامنة مع التحركات في الشارع اللبناني، وأعلنت تأييدها لـ”أسبوع الغضب” بتغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكتبت مايا دياب: “اسبوع الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصّاب ما بقى في شي بهزّه الاّ نحنا رح نهزكن”.

وأضافت: “ما في شي نفع معكن لا نفتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرّة الله ينجيكن منّا”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب رافقت المتظاهرين منذ اللحظة الأولى على بدء تحركهم السلمي في وجه الفساد السائد في لبنان، وأطلقت سلسلة من التغريدات عبر حسابها على “تويتر”، كما وشاركت في التظاهرات التي ملأت مختلف المناطق في لبنان.

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