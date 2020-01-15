دوللى شاهين تستأنف تصوير فيلم "عيد جواز"

استأنفت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين تصوير فيلمها السينمائى الجديد "عيد جواز" وذلك بعد تقديمها لسلسلة من الحفلات الغنائية الناجحة مؤخرا .وكانت دوللى شاهين قد وقعت عقود بطولة الفيلم بشكل رسمى الشهر الماضى والذى ينتمى إلى أعمال الرومانسية.

الفيلم من انتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست اسامة فهمى ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، وتعود به دوللى إلى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة. قد يهمك ايضاً: Advertisements دوللي شاهين تعود للسينما بعد غياب طويل "مزيكا" تطرح فيديو كليب للمطربة دوللى شاهين بعنوان "يا حلو صبح"

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