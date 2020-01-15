أصالة توجه رسالة حزينة الى جمهورها عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة من جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وقد بدت عليها ملامح الحزن والخيبة. وعلقت أصالة على الصورة برسالة حزينة من القلب الى جمهورها، وقالت أن الألم وصل صميم الروح ولا زال الحزن والذهول يصيب القلب لكن قلبها لا يزال شامخا.

وأشارت أصالة أن ألبومها القادم ستكون جميع أغانيه باللهجة الخليجية، وردت بشأن ظهورها بإطلالة نحيفة مبتسمة وقالت: أنا ضعفانة.. دايت إلهي"، وأما عن بكائها أثناء تصوير كليبها وحفلها الأخيرين، قالت: "أنا عموما بحب اعيط، انا مش واحدة دمعتها عزيزة، أنا بعز المشاعر بضحك كتير ببكي كتير بحب الأشياء هذه فبكيت كتير". ورفضت أصالة أن تخوض في تفاصيل حياتها الشخصية وأسرار انفصالها عن طارق العريان وأنهت المؤتمر عند سؤال أحد الصحفيين عن طلاقها.

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