رجاء الجداوي بعد تداول شائعة وفاتها "ما بضحكش الموضوع بيأثر جدًا"

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد تداول شائعة وفاتها بالساعات الماضية، لذلك إتجهت بصحبة عدد من الفنانات إلى منزلها، محاولة طمأنة الجمهور على صحتها. وقالت «شلبي» في الفيديو، عبر «انستجرام»: «أنا مع رجاء أهو، بنتعشى كلنا عند جوجا في البيت، وطلعت إشاعة سخيفة»، وردت «الجداوي» عليها: «أنا مابضحكش والله.. الموضوع دا بيأثّر جدًا على نفسية اللي بيطلع عنه إشاعات».

تابعت الفنانة: «قبل كده زملاء كتير قالوا عنهم: توفوا.. يا جماعة كل واحد بيمشي في ميعاده، لا هيقدم ولا هيأخر». استكملت: «من فضلكم اللي بيتمنى الشر للناس ياريت يمتنع.. اللي بيقولها على الناس هيجي يوم يتقال عليه كده». حلّ بمنزلها للاستمتاع بتناول العشاء مع «الجداوي»، الفنانة بوسي والفنانة ريهام عبدالغفور والفنانة شيماء سيف وإيمي سمير غانم ورانيا فريد شوقي.

تلك الشائعات، التي لا زمت الفنان عادل إمام والفنان حسن حسني.. وقبل ساعات ظهر الفنان جورج سيدهم بصورة مُتداولة، مع الفنان هاني رمزي وشقيقاه، نافيًا بذلك شائعة وفاته التي انتشرت بعد غيابه الفني والإعلاني سنوات.

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