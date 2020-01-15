نادية مصطفى تحيي حفلا غنائيا بمعهد الموسيقى العربية الجمعة

تحيي المطربة نادية مصطفى بصحبة فرقتها الموسيقية يوم الجمعة المقبل حفلا غنائيا بمعهد الموسيقي العربية وذلك في تمام الثامنة مساء، ومن المقرر ان تقدم نادية مصطفى مجموعة من اجمل أغانيها المحببه لجمهورها منها "مسافات"، "جاي في ايه"، "الصلح خير"، "سنة واحدة" و"سلامات" كما تقدم عددًا من أغاني الطرب من بينها أغنيات "القلب يعشق" لأم كلثوم، "سلم على " لـ"ليلى مراد" و"لولا الملامة" لـ"وردة".

يذكر ان نادية مصطفى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "يا نسمة النيل" احتفالا بالعيد الوطنى الـ 49 لسلطنة عمان، والأغنية من كلمات الشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارس، وألحان أحمد سامي، وتوزيع الموسيقي أسامة عوف، ومكساج وماستر جورج يعقوب.

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