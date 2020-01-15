حسين الجسمي ينعي السلطان قابوس بأغنية

نعي المطرب الإماراتي حسين الجسمي وفاة حاكم سلطنة عمان، السلطان قابوس بن سعيد، بأغنية جديدة من ألحانه وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام". ونشر الجسمي مقطعاً مصوراً أثناء عزفه للأغنية علي ألة البيانو، وعلق عليه قائلاً: "رحمك الله قابوسنا، الأغنية من كلمات صالح البريكي وألحان حسين الجسمي".
يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد قد وافته المنية، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 79 عام.
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