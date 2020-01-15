النائب العام اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

كشفت عدد من التقارير الصحفية اللبنانية، أن القاضية غادة عون، النائب العام اللبناني، وجهت تهمة القتل العمد إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قتيل منزل نانسي عجرم».

جاء القرار استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه «لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر». وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان "نقولا منصور".

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