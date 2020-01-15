ماجد المهندس يحيي ليلة "البرنس" بالسعودية 17كانون الثاني

يستعد الفنان ماجد المهندس لاحياء ليلة بعنوان "االبرنس" يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض.

ومن المقرر أن يشدو المهندس بباقة من أجمل أغانيه. على صعيد متصل يحيي عدد من نجوم الاغنية المغربية ليلة خاصة بشتاء الرياض بعد غدا الخميس وهم الفنانون: زهير البهاوي، حاتم عمور، زينة الداودية، عبدالله الداودي، على مسرح ابو بكر سالم. قد يهمك ايضاً: ماجد المهندس يقبّل يد أصالة نتيجة الثناء الذي سمعه من النجمة السورية ماجد المهندس يطرح "حلم وحقيقة" في وداع 2019

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