تامر حبيب يعلن إعادة تقديم فيلم "أنف وثلاث عيون" بشكل جديد

أعلن السيناريست تامر حبيب لأول مرة انه سيكون السيناريست الخاص بفيلم «أنف وثلاث عيون» والذي سيتم إعادة تقديمه في الوقت الحالي وتعاقد عليه الفنان خالد الصاوي، المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وذلك من إنتاج Lagoonie Film Production وArt Factory، من المنتظر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأكد حبيب في برنامجه «ليل داخلي»، على راديو إينرجي، 92.1، أن إعادة كتابة الفيلم في الوقت الحالي والذي كان قد أنتج عام 1972 وأخرجه حسين كمال، وحصل على جائزة الإخراج في المهرجان القومي، وكان من بطولة ماجدة، نجلاء فتحي، محمود ياسين، ميرفت أمين، صلاح منصور، حمدي أحمد، ستتم بشكل ومعالجة مختلفة وجديدة عن ما تم تقديمه.

على جانب آخر، تحدث حبيب خلال الحلقة عن مدى حبه الكبير للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس وقال أن أول رواية قام بقرائتها كانت «أنف وثلاث عيون»، قائلا: «أعتبر عبدالقدوس من أكثر الناس اللي أثرت فيا وبكون مبسوط جدًا لما حد يقولي انت «إحسان عبدالقدوس بتاع السينما«.

وأكمل قائلا: «إحسان عبدالقدوس من أكتر الكتاب الذي تحولت رواياتهم لأفلام ومسلسلات بسبب أسلوبه السهل وطريقة وصفه البسيطة والدراما الواضحة جدَا في كتاباته«.

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