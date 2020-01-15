إيرادات السينما المصرية "الفلوس" يتصدر بـ29 مليون و"بنات ثانوي" يفشل في منافسته

تواصل السينما المصرية حصد إيرادتها من شباك التذاكر حيث حقق خلال الأسبوع الماضي 9 ملايين جنية، تصدرهم فيلم «الفلوس» بطولة تامر حسني فيما جاء ثانيًا فيلم «بنات ثانوي» بطولة جميلة عوض وحل ثالثًا فيلم «يوم وليلة» بطولة خالد النبوي، وحل رابعًا «دفع رباعي».

واستطاع فيلم «الفلوس» أن يحقق في 3 أسابيع مجموع إيرادات وصلت لـ28 مليون و785 ألف، بينما حقق فيلم «بنات ثانوي» في 9 أيام 2 مليون جنيه، وحقق فيلم «يوم وليلة» مليون و185 ألف في 9 أيام.

أما فيلم «دفع رباعي» حقق في أسبوعين 134 ألف جنيه، فيما حقق فيلم «استدعاء ولي عمرو» في 5 أسابيع 447 ألف جنيه، وحقق فيلم «بيت ست» في 5 أسابيع 552 ألف جنيه.

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