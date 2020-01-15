بوسي شلبي تكشف نقطة ضعف رانيا فريد شوقي

كشفت الإعلامية بوسي شلبي الحلوى، التي تفضلها الفنانة رانيا فريد شوقي، إلى حد كونها «نقطة ضعفها»، ذلك أثناء اجتماعها بصحبة عدد من الفنانات في منزل الفنانة رجاء الجداوي. ونشرت «شلبي» صورة مع رانيا، عبر «انستجرام»، وعلّقت: «نقطة ضعف رانيا»، وتمسك بين يديها بصينية كُنافة.
وكان الثنائي اجتمعا للاطمئنان على الحالة الصحية لـ«الجداوي»، بعد شائعات وفاتها، ذلك بصحبة عدد من الفنانات مثل بوسي والفنانة ريهام عبدالغفور.
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