أنابيلا هلال تتولى تقديم The Voice Senior مع ياسر السقاف









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انطلق تصوير الموسم الأول من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Voice Senior" بأصواتٍ غنائية لمن هم فوق الستين من العمر، وسيُعرَض قريباً على قنوات "مجموعة MBC".

ويتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين سيرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح. فيما تتألف لجنة التحكيم من النجوم - المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

الجدير ذكره أن مرحلة "الصوت وبس" (Blind Auditions) تتألف من حلقتين فقط. فيما سيضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغنّي كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة ليتم تتويج أحلى صوت.