شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على التفاصيل الكاملة لـ ألبوم جنات الجديد قبل طرحه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة جنات من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، والذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الجدد، ولم تستقر جنات حتى الآن على اسم نهائي للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة، ويضم الألبوم من 9 إلى 10 أغنيات.



جنات وهيثم راضي

ويضم الألبوم أيضا عدد الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، على فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.



جنات و إلهامى دهيمة

أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

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جنات وعبد الحميد الحباك وأسامة سامى

فى سياق مختلف قدمت جنات مؤخراً مع وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى يعرض حاليا على شبكة cbc، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.



جنات وهيثم راضي وبلال سرور وشادى نور

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.



جيزو وجنات

وكان آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتي قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذي شارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.



جنات