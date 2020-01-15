شكرا لقرائتكم خبر عن بحبه كتير.. رانيا يوسف عن دورها فى "دماغ شيطان" والان مع تفاصيل الخبر
وقالت يوسف - في تصريح اليوم الأربعاء- إنها تحب هذا الفيلم كثيرا، حيث تقدم من خلاله دورا مختلفا، لافتة إلى أنها وافقت على السيناريو على الفور وتحمست لقصة العمل، مؤكدة أنه سينال إعجاب الجمهور.
وأوضحت أن الفيلم يدور حول أسرة تتعرض لحادث يجعلها تدخل في صراع كبير، بسبب تورطهم في جريمة تغيّر مصير كل من يتواجد بالعمل.. مشيرة إلى أن الفيلم من الأعمال الصعبة بالنسبة لها في تصويره، ولكن الكواليس بين فريق العمل المشارك في الفيلم كانت رائعة.
وجرى طرح الإعلان الدعائي للفيلم حيث كشفت مشاهده عن وجود عمليات خطف ومطاردات وعصابات.. ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بحبه كتير.. رانيا يوسف عن دورها فى "دماغ شيطان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.