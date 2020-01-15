شكرا لقرائتكم خبر عن بحبه كتير.. رانيا يوسف عن دورها فى "دماغ شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الفنانة رانيا يوسف أن يحقق فيلم (دماغ شيطان) نجاحا كبيرا في دور العرض عند طرحه نهاية الشهر الجاري، لأن أحداث وتفاصيل الفيلم لم يتم تقديمها في السينما من قبل.

وقالت يوسف - في تصريح اليوم الأربعاء- إنها تحب هذا الفيلم كثيرا، حيث تقدم من خلاله دورا مختلفا، لافتة إلى أنها وافقت على السيناريو على الفور وتحمست لقصة العمل، مؤكدة أنه سينال إعجاب الجمهور.

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وأوضحت أن الفيلم يدور حول أسرة تتعرض لحادث يجعلها تدخل في صراع كبير، بسبب تورطهم في جريمة تغيّر مصير كل من يتواجد بالعمل.. مشيرة إلى أن الفيلم من الأعمال الصعبة بالنسبة لها في تصويره، ولكن الكواليس بين فريق العمل المشارك في الفيلم كانت رائعة.

وجرى طرح الإعلان الدعائي للفيلم حيث كشفت مشاهده عن وجود عمليات خطف ومطاردات وعصابات.. ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.