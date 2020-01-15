شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 صور لمحمود العسيلي وزوجته فى شهر العسل بالمالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمتع النجم محمود العسيلي بقضاء شهر العسل مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فى جزر المالديف، ونشر العسيلي الكثير من الصور له خلال قضاء أجازته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، لمشاركة متابعيه بلحظاته السعيدة.









كما شاركت أمنية عبد المنعم، صورة طريفة لهم اليوم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ويظهر العسيلي بتعبير غريب على وجهه، لتعلق عليها قائلة :" مش عارفة ماله".













وعقد العسيلى قرانه، الثلاثاء الماضى، واحتفل بزفافه، الجمعة، وفى وقت سابق، الأحد، حرض النجم محمود العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى"، حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده في مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر في جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.

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عسيلي

ويشار إلى أنه فى أول رد فعل على زواجه، كان قد قال العسيلى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".