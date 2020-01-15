شكرا لقرائتكم خبر عن نجل طلال مداح يرفض إقامة حفل "هولوجرام" لوالده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض نجل الفنان الراحل طلال مداح إقامة حفل لوالده عبر تقنية "الهولوجرام" فى السعودية، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"لا تسألونى متى الحفل تبع الهولوجرام و لا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللى أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر".

وأثارت تغريدة نجل الفنان الراحل الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تسائل البعض عن سبب الرفض خاصة أن والده ظهر بنفس التقنية فى حفل سابق أقيم فى السعودية نوفمبر الماضى، فيما طالبته تعليقات أخرى بالموافقة أو إيضاح سبب الرفض.



نجل طلال مداح

وذكرت بعض التعليقات أن رفضه يأتى بعد مماطلة الشركة فى تحديد الوقت المناسب للعرض والذى تجاوز العام، الأمر الذى اعتبره عبدالله مداح استهتارًا وعدم احترام للاتفاقية.

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وكانت شهدت ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن ظهور الفنان الرّاحل طلال مداح، شهر نوفمبر الماضى، على مسرح جامعة الأميرة نورة حيث وقف يؤدّى أغنية "لى طلب" من خلال تقنيّة "الهولوجرام" وهى من كلمات بدر بن عبدالمحسن، والتى تعاونا فيها سويًا.

ويعتبر طلال مداح هو أول فنان سعودى سجلته جمعية المؤلفين والموسيقيين فى فرنسا، وهو أول من حصل على الأسطوانة الذهبية، وعمل على إضافة وتر للعود وتعلم التقنية الموسيقية، وقدم أكثر من 80 ألبوم وقام بتلحين أغانى كبار المطربي،ن منهم محمد عبده ووردة الجزائرية وفايزة أحمد وسميرة سعيد، رجاء بلمليح، وعبادى الجوهر وعتاب.