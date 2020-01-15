شكرا لقرائتكم خبر عن AMC تروج للموسم الخامس من Better Call Saul ببوستر وتريلر غامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة AMC ، تريلر وبوستر جديدان للموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، الذى ستطرح أولى حلقاته في 23 فبراير من العام الجارى 2020، في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تعرض ثانى حلقة في اليوم التالى 24 فبراير في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وطرحت الشبكة التريلر الجديد من خلال الحساب الرسمي للمسلسل على موقع الفيديوهات يوتيوب، سيتكون الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، على 10 حلقات، وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل.

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Better Call Saul

والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002 حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.

مسلسل Better Call Saul هو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMC فى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.

كما قررت شبكة قنوات AMC الأمريكية، تجديد مسلسل الدراما والرعب الشهير The Walking Dead لموسم 11 جديد يعرض في 10 حلقات منتصف شهر مارس المقبل.

وعلى سياق متصل ، تقترب الشبكة الامريكية من طرح مسلسل جديد يعد سلسلة ثالثة، تسرد أحداث عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر والأخير والذى حظى على تقييمات سلبية.