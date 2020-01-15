مغني مهرجان "بنت الجيران" يرد على اتهامه باقتباس أغنية محمد حماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رفض مغني المهرجانات عمر كمال اتهامه والمغني حسن شاكوش بسرقة لحن أغنيتهما "بنت الجيران"، من أغنيته "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي، مؤكدا أن ما حدث "توارد أفكار".

وعن الاتهام الموجه لهما من الملحن محمد مدين، عقب عمر كمال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "من الوارد على سبيل توارد الأفكار أن تتشابه جملة موسيقية بأغنية ما مع أغنية أخرى، وهذا يحدث كثيرا، وليس فقط مع (بنت الجيران)، وأغنية الفنان محمد حماقي، لكن هذا لا يعني أن هناك تشابها بين ألحان الأغنيتين، أو أن هناك تعديا على اللحن، فالعملان مختلفان".

وأعلن الملحن محمد مدين أنه كلف المحامي الخاص به أمير غازولي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدمي هذا المهرجان، وذلك لسرقة لحن المهرجان من أغنيته "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي، موضحا أن ما حدث تعدٍ واضح.

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وتابع: "أنا مش ضد المهرجانات اللي بتتعمل باحترام، وبيكون لها صناع وبيبقى فيها مجهود برضه، وبتنجح زي الأغاني اللي بيعملها محمد رمضان، وأنا نفسي ببعتله أباركله عليها، لأنه عمل محترم، أو أوكا وأورتيجا، وغيرها حاجات تانية كتير بتنجح عادي، من غير ما يسرقوا من حد، لكن اللي حصل معانا إن أغنية "حاجة مستخبية " تحولت فجأة بقى اسمها "بنت الجيران".

مهرجان بنت الجيران "بهوايا إنتي قاعدة معايا" وصلت مشاهداته على يوتيوب أكثر من 30 مليونا، عقب طرحه في ديسمبر 2019، وهو غناء حسن شاكوش وعمر كمال، كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

أغنية "حاجه مستخبيه" غناء محمد حماقي، كلمات محمد عاطف، لحن محمد مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وطرحت في أغسطس 2014، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى 65 مليونًا.