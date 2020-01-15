محامي زوج نانسي عجرم يصدر بيانًا عقب اتهامه بالقتل العمد:" أمر طبيعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:
أصدر محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم بيانًا، عقب قرار غادة عون، النائب العام الاستئنافي بلبنان، بتوجيه تهمة القتل العمد بحق المواطن السوري محمد الموسى للدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.
وقال في بيانه: "لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".
واستكمل: "من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا، الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".
واختتم البيان: "إن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وإن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".
وكان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، قد أطلق الرصاص على "ملثم" اقتحم منزله منذ أسبوعين، بغرض السرقة، وأثار الأمر ضجة كبيرة خاصة في ظل التشكيك في صحة الفيديوهات لحظة وقوع الحادث، وعلاقة القتيل بأسرة المطربة اللبنانية.
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