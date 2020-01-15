محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس فيلم "بنات ثانوي"، مع عدد من الأفلام هي "الفلوس"، "ولاد رزق 2"، "دفع رباعي"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "استدعاء ولي عمرو"، "بيت ست".
وقد حقق الفيلم بعد 9 أيام من طرحه بالسينمات، 2 مليون 609 ألف 396 جنيه، بينما حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 276 ألف 66 جنيه.
فيلم "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، محمد مهران، مي الغيطي، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيرادت فيلم "بنات ثانوي" بعد 9 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.