تعرف على إيرادت فيلم "بنات ثانوي" بعد 9 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتنافس فيلم "بنات ثانوي"، مع عدد من الأفلام هي "الفلوس"، "ولاد رزق 2"، "دفع رباعي"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "استدعاء ولي عمرو"، "بيت ست".

وقد حقق الفيلم بعد 9 أيام من طرحه بالسينمات، 2 مليون 609 ألف 396 جنيه، بينما حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 276 ألف 66 جنيه.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، جميلة عوض، هنادي مهنا، محمد مهران، مي الغيطي، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.