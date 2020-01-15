أصيبت باكتئاب فقررت اعتزال الفن في قمة مجدها.. معلومات عن حنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت شيماء فوزي، طليقة الفنان عمرو سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالمطربة المعتزلة حنان، في أحدث ظهور لها.

الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنانة المعتزلة:

_ ولدت بالقاهرة 13 أغسطس 1964.

_ التحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحازت على إعجاب الدكتورة رتيبة الحفني.

_ بعدها اكتشفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت لتحمل اسم "الأصدقاء".

_ ضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، وحققت أغاني الفرقة انتشارا واسعا.

_ قدمت 3 ألبومات غنائية وحققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينات.

_ انطلقت لعمل جولات غنائية بالخارج في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وغيرها، بالإضافة لعدد من الدول العربية.

_ تزوجت الملحن خليل مصطفى في سن صغيرة فأنجبت ابنها "هشام" وهي في السابعة عشر من عمرها، وبعد فترة قصيرة انفصلا.

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_ تعاونت معه في أشهر أغانيها "الشمس الجريئة".

_ من أبرز أغانيها "تستاهل"، "بحبك"، البسمة"، "رايقة"، "اضحك بقى وافردها يا عم"، وغيرها.

_ حصلت من فرنسا على جائزة أفضل مطربة في العالم العربي.

_ سعت إليها الشركة المنتجة لأغاني مايكل جاكسون، لتحترف الغناء بالولايات المتحدة الأمريكية وزتقيم هناك، إلا أنها رفضت.

_ أصيبت بأزمة نفسية في قمة نجاحها فقررت الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1997.

_ قالت في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إنها شعرت بالوحدة، وبعد زواجها الثاني أنجبت ابنتها "أميرة"، وبعدها أصيبت بآلام في ظهرها وساءت حالتها النفسية والصحية.

_ تعرفت على زوجها الأخير وهو طبيب عظام، وتزوجته وعاشت معه في ألمانيا.

_ قالت إنها كانت تكره ألمانيا، وبعد انتهائها من عمل دراسات إسلامية، حرصت على دراسة اللغة الألمانية، فأحبت ألمانيا.

_ ظهرت في برنامج "صاحبة السعادة" دون حجاب.

_ عادت للظهور مرة أخرى بعدما نشرت طليقة عمرو سعد صورة برفقتها.