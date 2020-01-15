محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت شيماء فوزي، طليقة الفنان عمرو سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالمطربة المعتزلة حنان، في أحدث ظهور لها.
الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن الفنانة المعتزلة:
_ ولدت بالقاهرة 13 أغسطس 1964.
_ التحقت بمعهد الموسيقى العربية، وحازت على إعجاب الدكتورة رتيبة الحفني.
_ بعدها اكتشفها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت لتحمل اسم "الأصدقاء".
_ ضمت الفرقة الفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، وحققت أغاني الفرقة انتشارا واسعا.
_ قدمت 3 ألبومات غنائية وحققت نجاحا كبيرا في فترة التسعينات.
_ انطلقت لعمل جولات غنائية بالخارج في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وغيرها، بالإضافة لعدد من الدول العربية.
_ تزوجت الملحن خليل مصطفى في سن صغيرة فأنجبت ابنها "هشام" وهي في السابعة عشر من عمرها، وبعد فترة قصيرة انفصلا.
_ تعاونت معه في أشهر أغانيها "الشمس الجريئة".
_ من أبرز أغانيها "تستاهل"، "بحبك"، البسمة"، "رايقة"، "اضحك بقى وافردها يا عم"، وغيرها.
_ حصلت من فرنسا على جائزة أفضل مطربة في العالم العربي.
_ سعت إليها الشركة المنتجة لأغاني مايكل جاكسون، لتحترف الغناء بالولايات المتحدة الأمريكية وزتقيم هناك، إلا أنها رفضت.
_ أصيبت بأزمة نفسية في قمة نجاحها فقررت الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1997.
_ قالت في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إنها شعرت بالوحدة، وبعد زواجها الثاني أنجبت ابنتها "أميرة"، وبعدها أصيبت بآلام في ظهرها وساءت حالتها النفسية والصحية.
_ تعرفت على زوجها الأخير وهو طبيب عظام، وتزوجته وعاشت معه في ألمانيا.
_ قالت إنها كانت تكره ألمانيا، وبعد انتهائها من عمل دراسات إسلامية، حرصت على دراسة اللغة الألمانية، فأحبت ألمانيا.
_ ظهرت في برنامج "صاحبة السعادة" دون حجاب.
_ عادت للظهور مرة أخرى بعدما نشرت طليقة عمرو سعد صورة برفقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أصيبت باكتئاب فقررت اعتزال الفن في قمة مجدها.. معلومات عن حنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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