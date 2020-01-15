تراند اليوم : مذيع شهير يصف زميلته على الهواء بـ "الساخنة"

داعب المذيع بيرس مورجان مقدم برنامج "صباح الخير يا بريطانيا"، لورا توبين، خبيرة الأرصاد الجوية بعد أن علق أمس على بنطلونها الأحمر الضيق بطريقة اعتبرها معلقون تحمل إيحاءً جنسيًا.

ووصف المشاهدون، "مورجان"، بأنه "متحيز جنسيًا"، بعد أن وصف لورا في حلقة الأمس من البرنامج بأنها "ساخنة".

ومازح، "مورجان"، خبيرة الأرصاد الجوية، حول تعليقاته أمس، وأشار إلى أنها لا تمانع حول ملاحظاته على بنطلونها الضيق.



وأشارت إلى أن ما نشرته صحيفة "ذا صن" دفع زميلها في الأرصاد الجوية إلى التواصل معها، قبل أن ينتقل "مورجان" إلى الجزء التالي من البرنامج، وانتقلت الكاميرا بعيدًا عن "لورا" التي كان يمكن سماعها وهي تقول: "يا".

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وفي وقت لاحق، واصل "مورجان" الدفاع عن نفسه بسبب تصريحاته أمس، وقال إن ثقافة الكمبيوتر الشخصي قطعت شوطًا كبيرًا.

وأضاف: "كل شخص أعرفه، يعلم الخط الفاصل بين إهانة شخص ما في مكان العمل، وبين كونه لزجًا وقاسيًا. أعتقد أننا يجب أن نكون دائمًا قادرين على قضاء وقت ممتع".

وتعرض "مورجان" لانتقادات بعد أن لفتت انتباه زميلته البالغة من العمر 54 عامًا إلى ملابسها. ومن بينها تغريدة لأحد المشاهدين وصفت تعليقاته بأنها "متحيزة جنسيًا".

وجاء ذلك بعد أون وصف بنطلونها الضيق بـ "الساخن". وجادل قائلاً: "عندما تقوم مذيعة مرتدية بنطلونًا جلديًا ضيقًا بقراءة الطقس، فإنك ستجعلين المشاهدين يقولون:" واو".

