تراند اليوم : شاعر غنائي سعودي شهير: «اعتزالي لا رجعة فيه.. لوجه الله»

أكد الشاعر الغنائي السعودي، خالد المريخي،أن قرار اعتزاله الشعر نهائي وبدون أية رجعة.
وظهر "المريخي" في مقطع فيديو نشره الصحفي صلاح مخارش عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قال إنه ترك الشعر الغنائي بلا رجعة لوجه الله تعالى ومن ترك شيئاً لوجه الله عوضه الله خيراً منه.
يذكر ان الشاعر خالد المريخي، أعلن اعتزاله الشعر مؤخرًا أثناء زيارته بيت الله الحرام، وكان الشاعر قد تعاون قبل الاعتزال مع العديد من النجوم العرب منهم محمد عبده، ونوال الكويتية، وراشد الماجد، وعبدالمجيد عبدالله، ونبيل شعيل، وماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، وأحلام، وصابر الرباعي.