تراند اليوم : «رحل قبل تحقيقه».. ولي عهد البحرين يحقق حلم فنان شهير بعد وفاته بأيام

ظل يحلم بامتلاك منزل، لكن لم يمهله القدر، حيث توفى الفنان الكوميدي علي الغرير قبل أيام، تاركًا زوجته وأبنائه في حالة صدمة وحزن، خاصة أنه توفى بشكل مفاجئ.
وكتب عضو مجلس النواب البحريني أحمد محمد العامر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : "لدى الفنان علي الغرير حلم بامتلاك منزل بدل من شقة اسكان للامانة تواصلت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولي متابعه معهم قريب لكن شاء القدر بان يسبق الموت تحقيق حلم بوخالد بامتلاك منزل لعائلتة لكن لن نقف وفاءاً له وسنواصل المطالبه لابناءه واتمنى ان يكون له مكرمة من سيدي جلالة الملك".
وأضاف: "الاخ علي الغرير يستحق اولا منا الدعاء رجل خلوق ومتواضع ويدعم الكل دون مقابل أن كانت جمعيات تطوعيه و افتتاحات لمشاريع وغيرها الكثير . للاسف كان يأمل بأن يحصل على منزل بدل شقة اسكان لعائلته أن شاء الله يتحقق".
ما كتبه العامر دفع ولي العهد البحريني لتحقيق حلم الغرير بتخصيص منزل لأسرته، في وقت شكر وليد الغرير شقيق الممثل الراحل علي الغرير ولي العهد البحريني على خطوته.
وأكدت عائلة الممثلعلي الغرير أن ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد في منطقة سلماباد.