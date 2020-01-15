الأمريكي سبايك لي رئيسًا للجنة مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - عُيّن المخرج الأمريكي ​سبايك لي​ رئيسًا للجنة التحكيم في ​مهرجان كان السينمائي لعام 2020 بدورته الـ73​.

وسيحل المخرج الأمريكي البالغ من العمر 62 عامًا، مكان المخرج المكسيكي ​أليخاندرو غونزاليس إناريتو​.

وأعلن سبايك لي خبر انضمامه للجنة التحكيم في بيان جاء فيه: "يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الأفريقي (في الولايات المتحدة) يتم تعيينه رئيسًا للجنة التحكيم في مهرجان كان".

يشار إلى أنّ مهرجان كان السينمائي سيقام هذا العام في الفترة الممتدة من 12 إلى 23 أيار/مايو 2020. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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