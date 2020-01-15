للحصول على رشاقة ميغان ماركل.. تعرفوا على نظامها الغذائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - تحرص دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle، على الحصول على جسم مثالي ورشيق، دون الحاجة إلى إضاعة ساعات طويلة في صالات الرياضة.



ودائما ما تحرص ميغان على تناول طبق سلطة مكون من البروتين كحبوب الكينوا، على أن تضيف إليها شرائح البصل والثوم وبعض الخضروات الطازجة مثل الفلفل الحلو الأحمر، مع الأعشاب والتوابل الطبيعية الطازجة.



وبحسب موقع "Everyday Health" فان ميغان ماركل ، تتناول عادة، السمك المشوي مع الفلفل الطازج والبصل وخبز التورتيلا المحمص، مع إضافة عصير الليمون.



وأشار إلى أن ماركل تتناول وجبة خفيفة خلال اليوم، مثل التفاح بزبدة اللوز، أو البطيخ، مع عصير خضروات مكون من التفاح والسبانخ والليمون والزنجبيل، وربما في أوقات أخرى، تتناول الحمص والجزر صغير الحجم.



وتحرص دوقة ساسكيس، ، على أن تكون وجبة العشاء مكونة من قطعة من الدجاج المشوي أو السمك، وأحيانًا تحب تناول طبق صغير من المكرونة بالجبن والكوسة المطهية.

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