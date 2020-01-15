شاهد.. رد نجمات الوسط الفني علي شائعة مرض رجاء الجداوي

نشرت الفنانه رجاء الجداوى صورة جمعتها مع عدد كبير من نجمات الوسط الفني، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلقت" رجاء" على الصوره قائله "نورتونى ياحبايبى اللى في الصوره واللى ورا الكاميرا ويارب متجمعين دايما في الخير "، وقد جاءت زيارتهم لها نفيًا صريحًا لشائعة مرضها التي انتشرت مؤخرًا علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



يذكر ان أخر أعمال رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان"، الذي شاركت فيه إلي جانب كل من: دينا الشربينى، على قاسم، باسل الخياط، احمد صلاح السعدنى، تأليف تامر حبيب، ومن اخراج هانى خليفه. اللى في الصوره واللى ورا الكاميرا ويارب متجمعين دايما في الخير "، وقد جاءت زيارتهم لها نفيًا صريحًا لشائعة مرضها التي انتشرت مؤخرًا علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.يذكر ان أخر أعمال رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان"، الذي شاركت فيه إلي جانب كل من: دينا الشربينى، على قاسم، باسل الخياط، احمد صلاح السعدنى، تأليف تامر حبيب، ومن اخراج هانى خليفه.

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