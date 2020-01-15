فيديو.. حسين الجسمي يرثي السلطان قابوس بأغنية جديدة

أعرب المطرب حسين الجسمي عن حزنه الشديد لفقد السلطان بن سعيد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، من خلال أغنة جديدة يرثيه فيها.

نشر الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للأغنية، يقول

فيه: "سيل وحزن يكفي علي كل الشوارع والمدن.. شفت السما من فقدكم تبكي ويكسيها الحزن.. شفت الرمال تطايرت تصرخ بعالي مستحيل.. قابوسنا من بعدكم أشعارنا تكتب لمن.. الحرف تاه في غيبتك من البكا ومن العويل...".وعلق حسين على الفيديو قائلًا: "رحمك الله قابوسنا.. الله يصبركم اهلنا وأحبابنا في عُمان.. شعر صالح البريكي.. ألحان حسين الجسمي".

جدير بالذكر أن ديوان البلاط السلطاني كان قد أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة بسبب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



