أمنية عبد المنعم تنشر أول صورة لها من شهر العسل برفقة العسيلي

نشرت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم أول صورة لها من شهر العسل برفقة زوجها الفنان محمود العسيلي، وهي تسخر من مظهره بعد اكتساب لون برونزي من شمس المالديف الساطعة.

ظهرت أمنية والعسيلي داخل احدي أحواض السباحة، وبدا عليهما الإستمتاع بوقتهما حيث يقضيان شهر العسل في جزيرة المالديف.

علقت أمنية عبدالمنعم علي الصورة التي نشرتها عبر حسابها

الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقالت مازحة: "مش عارفة ماله".جدير بالذكر أن محمود العسيلي أقام حفل زفافة قبل أيام على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في حفل عائلي وسط عدد من الأهل وأصدقاء الطرفين.