شاهد.. نشوى مصطفى بالحجاب من الأراضي المقدسة

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لها أثناء العمرة ظهرت فيها بجلباب أسود اللون وغطاء للرأس بنفس اللون وذلك على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت نشوى على الصورة قائلة: " الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل ياارب"، وانهالت عليها دعوات متابعيها وابدوا اعجابهم بمظهرها وهي ترتدي الحجاب.



يذكر أن " الفنانه نشوى" تشارك حاليًا في مسرحية عطل فني، إلي جانب كل من: اكرم حسنى، هشام ماجد شيكو، اسماعيل فرغلى، اتاكا من تأليف وأشعار أمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.

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