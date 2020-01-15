شاهد.. أصالة تدعو لـ لبنان بعد اشتعال الأوضاع من جديد

ساندت المطربة السورية أصالة نصري الشعب اللبناني بعد اشتعال الأوضاع بها من جديد، ودعت الله أن يحفظ البلاد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
ياالله.. لبنان"، وجاء حديثها ذلك بعد اشتعال أعمال الشغب مساء الأمس في شارع الحمرا ببيروت، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، في أعنف تحرك سجلته الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بلبنان في 17 أكتوبر.
كتبت أصالة عبر حسابها: "ياربّ لبنان جنّة الأوطان إحفظها
جدير بالذكر أن وسائل إعلام لبنانية، أفادت بالأمس ببدء مواجهات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن الداخلي أمام مصرف لبنان المركزي عند مدخل "شارع الحمرا"، تطورت إلى أعمال شغب وعمليات كر وفر استمرت ساعات.
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